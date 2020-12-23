LINE台灣公布2020年 LINE MUSIC 年度熱門專輯排行榜，由鄧紫棋的《摩天動物園》封后奪冠，瘦子E.SO《Outta body靈魂出竅》排行亞軍，而八三夭的《想見你想見你想見你》則位居第三。綜觀今年最大贏家非八三夭莫屬，專為超火紅的愛情穿越劇量身打造的主題片尾曲〈想見你想見你想見你〉，奪下年度最佳歌曲、最夯LINE鈴聲、還有最熱門背景音樂設定三冠王。

音樂趨勢觀察一：抖音讓素人歌手爆紅 夯歌社群傳唱千里

LINE MUSIC公布，今年內音樂串流收聽次數最多的音樂歌曲是今年最夯台劇《想見你》的片尾曲，由八三夭演唱的〈想見你想見你想見你〉。排名第二的異軍突起由素人歌手阿冗演唱的 〈與我無關〉，緊接在後排名第三的是有著渾厚低沈歌聲的en演唱的〈囂張〉，第四名則由周興哲的〈怎麼了〉奪下。第五名、第八名和第十名的歌曲全都是由鄧紫棋演唱，包含〈透明〉、〈很久以後〉、〈句號〉。而第六名則是由邱振哲Pika演唱的〈太陽〉，原本乏人問津的歌曲，卻因緣際會在《中國好聲音》節目上被翻唱而一夕爆紅成新抖音神曲。

音樂趨勢觀察二：年度最熱門男女歌手與樂團 熟面孔奪冠

今年出道滿20週年的周杰倫奪下年度最受歡迎男歌手寶座，出道至今曲曲經典，每次出手必定上排行榜奪冠，實至名歸，先前在11月時更霸氣喊出「目前暫時找不到對手」，此話一出，應也沒人敢說不！排名第二的則是近年非常夯的情歌小天王周興哲，迷人的歌聲、斯文的外型和暖男氣質，成功圈粉無數少女，《怎麼了》一曲也登上年度十大熱門歌曲的第四名。第三名正是人稱「行走CD」，每聽耳朵必懷孕的林俊傑，今年推出的新專輯雙EP中的《交換餘生》、《倖存者》更是突破自我。第四名則是台灣饒舌天團「頑童MJ116」成員瘦子E.SO，以獨特聲線、精湛饒舌技巧和男女通殺的痞帥高顏值，成為華語饒舌界人氣最高的歌手之一。

年度最受歡迎女歌手則是以鐵肺歌后著稱的鄧紫棋奪下后座，全新專輯《摩天動物園》更是奪下年度最佳專輯第一名寶座。緊追在後的則是田馥甄和陳雪凝、第四名和第五名分別是蔡依林、楊丞琳，在今年皆各有特色和創作突破。

最佳年度團體應該不用猜都可以知道，就是台灣不敗天團「五月天」，因疫情影響但仍堅持與歌迷們的「五月之約」，舉辦「突然好想見到你」線上演唱會，從無到有兩週打造完美紀錄，更在粉絲們心中留下無法抹滅的美好記憶，不因線上而失去現場的感動，反而加深下一次相遇和相聚的肯定感。其次則是台灣饒舌團體代表「玖壹壹」，和搖滾天團的「八三夭」，第四名和第五名分別則是「BTS」、和「頑童MJ116」。

音樂趨勢觀察三：個人化音樂設定 反應人氣夯話題

背景音樂和鈴聲答鈴設定的前十名與2020最受歡迎的十大歌曲幾近相同。以背景音樂來說，前三名分別為八三夭的〈想見你想見你想見你〉、鄧紫棋的〈透明〉和黃鴻升的〈地球上最浪漫的一首歌〉。

LINE MUSIC 2020年背景音樂設定排行榜。（摘自LINE官網）

另外，值得一提的是，用戶不光只是聆聽歌曲，而是用音樂來強化個人社群風格和關心的人事物。在2020年娛樂圈發生了許多令人惋惜的憾事，我們觀察到鈴聲和背景音樂設定，在九月下旬激增週成長近20%，創下平台新紀錄，其中排行前十名中的四首歌曲都是因黃鴻升的作品，而在當月〈地球上最浪漫的一首歌〉此首歌曲更是奪下鈴聲和背景音樂設定之首位，顯示用戶用音樂來紀念回顧想念的一切。另外，音樂也記錄社會當下最夯的話題，在11月上旬LINE鈴聲答鈴設定，月成長達66%，動能則來自於風靡台日的《鬼滅之刃》，隨著電影上映，原本沒看過漫畫的也都想進戲院成為『一日鬼滅粉』，影迷們的分享和支持造就了超高歌曲分享率。

音樂趨勢觀察四：Ｋ歌發燒歌曲榜〈刻在我心底的名字〉奪冠

LINE MUSIC在今年夏天推出的獨家「去人聲跟唱」功能，深受用戶喜愛，只要一鍵點擊動態歌詞即可去人聲，自由切換隨時練唱，特別適合因疫情只能宅在家的2020年，今年人氣K歌發燒榜由盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉奪下冠軍寶座、第二名則是黃鴻升的〈地球上最浪漫的一首歌〉，第三名又是八三夭演唱的〈想見你想見你想見你〉。西洋歌曲Ｋ歌榜則是Shawn Mendes和Camila Cabello合唱的〈Señorita〉，第二名是年輕人中最獨樹一格的Billie Eilish的〈Bad Guy〉，第三名則是天才電音DJ Alan Walker的〈Faded〉。

2020年最夯的對唱Ｋ歌發燒榜第一名是由黃鴻升、柯有倫、和竇智孔三個生死之交摯友合唱的〈扛得住〉奪冠，其次則是陳零九和邱鋒澤合唱的〈天黑請閉眼〉、玖壹壹和陳嘉樺跨界合作，消除生活緊張又能朗朗上口合唱夯歌〈來個蹦蹦〉，第四名則是周杰倫和五月天阿信兩人首次正式合作的〈說好不哭〉、第五名是MC HotDog 熱狗和艾怡良男女激烈交鋒對唱的恨情歌〈怨偶〉、第六名是兩位甜美教主楊丞琳和王心凌從女孩蛻變成女人的女女合唱〈女孩們〉。

(科技)