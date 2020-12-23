苗栗縣警局23日上午舉行今年最後一次月會，苗栗縣長徐耀昌特地到場主持頒獎感謝各協助縣內治安有功單位，其中衛福部草屯療養院，因長期協助警方毒品案件檢驗及新興毒品通報，提升警方緝毒能量。另南庄鄉員林社區、竹南鎮聖福社區推動社區治安成效優良，而獲獎表揚。

苗栗縣警局今年度最後一次月會，23日上午在縣警局3樓禮堂召開，縣警局全體一級主管及分局長，全部出席，苗栗縣長徐耀昌到場頒獎感謝多個單位協助警局治安工作有功，並替3名晉升巡佐人員授階，包括，大湖分局古育良、苗栗分局蔣坤宏、通霄分局李建國。

苗栗縣長徐耀昌在苗栗縣警局今年最後一次月會上頒獎表揚績優社區。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

衛福部草屯療養院專責中部地區1、2級少量毒品，以及3、4級及新興毒品檢驗，苗栗縣警局所查獲毒品案，許多都是送交草屯療養院檢驗成分，療養院因經手中部多個警局查獲毒品案，會主動將查獲毒品類型照片拍照存檔提供苗栗縣警局辦案參考，並在毒品檢驗結果出爐後，在第1時間通知縣警局，提升苗栗縣警局查緝毒品時效能量，徐耀昌因而以苗栗縣大家長身分，頒獎感謝草屯療養院主動協助打擊毒品犯罪。

另外，內政部針對各縣市推動社區治安工作評鑑績優社區，其中苗栗縣南庄員工社區、竹南鎮聖福社區獲得優等，頭份市珊瑚社區獲得甲等，公館鄉石牆主區獲得成長組績優，由徐耀昌代轉頒內政部獎牌，期勉績優社區繼續為治安工作努力。

(中時 )