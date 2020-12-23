苗栗縣警局23日上午舉行今年最後一次月會，苗栗縣長徐耀昌特地到場主持頒獎感謝各協助縣內治安有功單位，其中衛福部草屯療養院，因長期協助警方毒品案件檢驗及新興毒品通報，提升警方緝毒能量。另南庄鄉員林社區、竹南鎮聖福社區推動社區治安成效優良，而獲獎表揚。
苗栗縣警局今年度最後一次月會，23日上午在縣警局3樓禮堂召開，縣警局全體一級主管及分局長，全部出席，苗栗縣長徐耀昌到場頒獎感謝多個單位協助警局治安工作有功，並替3名晉升巡佐人員授階，包括，大湖分局古育良、苗栗分局蔣坤宏、通霄分局李建國。
衛福部草屯療養院專責中部地區1、2級少量毒品，以及3、4級及新興毒品檢驗，苗栗縣警局所查獲毒品案，許多都是送交草屯療養院檢驗成分，療養院因經手中部多個警局查獲毒品案，會主動將查獲毒品類型照片拍照存檔提供苗栗縣警局辦案參考，並在毒品檢驗結果出爐後，在第1時間通知縣警局，提升苗栗縣警局查緝毒品時效能量，徐耀昌因而以苗栗縣大家長身分，頒獎感謝草屯療養院主動協助打擊毒品犯罪。
另外，內政部針對各縣市推動社區治安工作評鑑績優社區，其中苗栗縣南庄員工社區、竹南鎮聖福社區獲得優等，頭份市珊瑚社區獲得甲等，公館鄉石牆主區獲得成長組績優，由徐耀昌代轉頒內政部獎牌，期勉績優社區繼續為治安工作努力。
(中時 )
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