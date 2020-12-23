海巡署第11岸巡隊北門永華守望哨位於台南北門井仔腳鹽田旁，藍白建築相當醒目，被網友譽為「最美哨所」，現在正進行整修工程，未來將成為全台少見兼具觀光及守望功能的景點。（莊曜聰攝）

海巡署第11岸巡隊北門永華守望哨位於台南北門井仔腳鹽田旁，藍白建築相當醒目，被網友譽為「最美哨所」，在往年南市跨年三部曲的「送夕陽」中，是經常入鏡的場景。（莊曜聰攝）

從守望哨頂樓平台居高臨下，井仔腳鹽田及潟湖景觀盡收眼底。（莊曜聰攝）

有著藍白色外觀、融入在地鹽田景觀的海巡署第11岸巡隊北門永華守望哨，因位在南市熱門景點北門井仔腳瓦盤鹽田旁，居高臨下，可眺望井仔腳鹽田和北門潟湖，還是冬候鳥黑腹燕鷗的絕好觀賞點，有網友譽為是「最美的哨所」，今年撥用給雲嘉南濱海國家風景區管理處，正在重新整修，未來將成為全台少見結合觀光與衛哨功能的新景點。

北門井仔腳鹽田擁有200年歷史，加上往年南市跨年三部曲「送夕陽」在此舉行，已經是遊客前來必遊的沿海景點之一，這處守望哨也常在攝影愛好者的美照中入鏡，建物原來是灰色外觀，後來重新粉刷成白色外牆及藍色邊條，與藍天白雲及鹽田景觀互相輝映，一般民眾其實也可入內參觀，但需要事前洽詢登記。

為發揮觀光功能，經雲管處與海巡署協調後，由海洋委員會將建物撥用，雲管處負責修繕及營運，投入1500萬元經費，10月起進行戶外景觀及建物裝修工程，採半開放式設計，包括戶外空間、建物1樓及樓頂平台規畫為公共場域，但保留原先衛哨功能，2樓整層為海巡人員宿舍，樓頂崗哨繼續延用，外觀仍以藍白色調為主，部分採用馬賽克磚拼貼，呈現不同質感，最快明年農曆春節前完工。

雲管處長徐振能指出，目前建物1樓空間朝以生態故事館模式規畫，戶外景觀空間結合井仔腳海堤，散步、運動都很合適，樓頂平台可飽覽鹽田、潟湖景觀一覽無遺，遊客前來又多了一處賞鳥、賞夕陽的好地點，民眾還能與海巡人員近距離互動，感受他們頂著強風等惡劣氣候，守望海岸的辛苦，完工啟用後將是全台少見的特色景點。

(中時 )