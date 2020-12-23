台灣疫苗推動協會今天公布2020年「十大疫苗新聞」，新冠病毒疫苗包辦冠亞軍。專家表示，根據調查，目前國人僅2／3有意願施打新冠病毒疫苗，而若實際施打率不及3成，則疫情隨時可能爆發。他們也認為，國產疫苗研發進度嚴重落後，將形成國安問題。

台灣疫苗推動協會今天公布的2020年十大疫苗新聞中，前5名分別是：各國爭相研發新冠病毒疫苗、台灣新冠疫苗研發進度嚴重落後國外、輝瑞／BNT與莫德納疫苗防護力逾9成、台灣國產新冠疫苗進行人體試驗及台灣流感疫苗不良反應通報創4年新高。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成說，一般認為歐美國家比較有能力控制疫情，但在面對新冠病毒上，歐美國家疫情嚴重，跌破眼鏡。過去藥廠開發一種疫苗要花10年時間，但新冠病毒疫苗僅花半年，是疫苗史上最快紀錄。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，現在治療新冠病毒的藥物（如瑞德西韋），對病情只有10％改善效果，偏低。要防治新冠病毒疫情，最有效的辦法就是打疫苗。在一個國家，要6、7成國民打疫苗後，才能避免疫情再度爆發。

李秉穎說，衛福部疾管署之前做過調查，有意願打新冠病毒疫苗的民眾僅66.6％。而根據國內外經驗，大規模施打疫苗，許多民眾會擔心不良反應，若實際施打率不及3成，台灣將無法擺脫新冠病毒的威脅。

「目前國內疫苗研發進度嚴重落後，將形成國安問題。」李秉穎說，國外廠商研發出的疫苗，會給自己國家優先使用，台灣即使可以購買，也要排隊。當國外因為施打疫苗後解除危機，開始恢復經濟活動，台灣卻還在鎖國，當然會是一個重大的國安問題。

台灣還沒有新冠肺炎疫苗，但流感疫苗卻已開始施打，不過因為南韓、台灣接連傳出施打流感疫苗後死亡事件，已讓一般民眾心生恐懼。

台灣疫苗推動協會秘書呂俊毅說，打流感疫苗無法防治新冠肺炎，但卻可以避免兩者混淆，否則發燒、咳嗽都被當成新冠肺炎疑似案例處理，強制送到醫院隔離治療，不僅當事人很困擾，也會增加醫療負擔。因此，他建議國人還是應該施打流感疫苗。

(中時 )