胡男關心研究詐術，警方呼籲民眾隨時注意詐騙手法。（張妍溱攝）

台北某上市上櫃公司廖姓董事長，今年8月間於網路搜尋與自己相關司法案件，竟發現遭不明對象在台北地方法院對其聲請支付命令案，且該筆債務竟高達新臺幣5億6仟萬元；廖驚覺有異，遂向法院調閱卷宗，赫然發現竟有人假冒其身分，向郵差詐領該案件的通知文書，趕緊報警，警方追查日前將胡姓等3人依詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

警方表示，有前科的胡姓男子出獄後研究詐術，夥同2名共犯，偽造21名被害人，積欠總計高達25億6000萬元的假債務，向法院聲請支付命令；其中廖民為台灣知名大公司董事，家住台北帝寶，胡男假冒身分詐領廖男個人資料，申請法院核准支付命令，欲闖關強制執行。

胡男甚至後續想把債權賣給討債公司去處理，胡向警方供稱若拿到一成，他就有2億多元進帳。全案經台中市警察局科偵隊受理偵辦後，發現該偽造文書手法老練且懂法院程序，跟風手法源自於2003年盛行的老梗。

台中市警察局科偵隊利用「科技偵防情資分析平臺」交叉關聯犯罪大數據情資資料，快速分析勾稽出其混跡中、投地區之胡姓嫌犯，並經報請台中地檢署由騰股檢察官洪瑞君指揮偵辦，於9月間對胡姓主嫌及相關共犯執行搜索。

警方查獲胡嫌蒐集相當多的高價地段房產等名流商賈之地籍、戶籍、建物謄本及個人資料等犯罪事證，經查胡嫌並已分別向台北、士林及臺中等地方法院民事庭以相同手法偽造債權聲請支付命令程序。

警方指出，胡嫌等犯案手法特殊，民眾有可能於法院審核支付命令程序中未能得知案件訊息，且即時向該管法院民事庭提出異議，則經法院開出「合法有效的」支付命令後，可能真的會讓被害人一夕之間從地主變債務人。

警方扣案資料調查發現受害民眾計有21人，偽造的債權共計有25億6仟萬元；另偵辦期間也發現胡嫌等人相當狡猾，被矇騙的被害人還包括有大樓保全人員、送達法院通知文書的郵差等人員。呼籲民眾，對於個人資料應妥善保管，如有法院文書應確實查收求證，避免遭有心人士利用。

(中時 )