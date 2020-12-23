大同(2371)董事長盧明光及總經理鍾依文今天在記者會上同時表示，目前沒有任何一張大同的股票，未來會在合法的情況下買入大同股票，主要是向員工和股東宣誓對公司的營運有信心。

盧明光表示，大同新經營團隊進駐，會開始對各部門人力資源進行盤點，該退休就退休，學習比較慢的員工會以優於勞基法條件優退，或調到其他單位，培訓有潛力的40-50歲的員工接任主管。大同的人是多了些，但薪資偏低，所以未來希望能在盤整人力後，調高員工薪資。新團隊也會聘任新的人資長，將人員培訓和留任等制度建立好。

鍾依文則指出，個人過去曾在鴻海的20年經驗，會把好的管理帶到大同，「大同不會鴻海化」，「大同也不會大同化」，只會大同優化。鴻海的制度運用流程表單產生競爭力，有戰功的人一定有好的報酬，這些都值得參考。

對於為何前董事長林文淵任期只有50天，大同董事王光祥表示，對林文淵董事長只能說感謝和虧欠，個人只是整合董事會的意見。

大同獨立董事王金來表示，之前的人事都是一直在磨合，但現在是大同團隊最精彩的時刻，最強的團隊，這也是和大股東充分協調和溝通的結果。新團隊有信賴有共同的理念，行動力值得敬佩，現在股東可以對公司治理和永續發展更有信心。

(時報資訊)