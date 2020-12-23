波蘭影音遊戲製造商CD Projekt表示，在扣除了客戶退款要求，公司至12月20日已賣出1300萬套的電馭叛客2077(Cyberpunk 2077)遊戲。此前部分玩家抱怨遊戲有錯誤(bugs)。

CD Projekt表示，該數據是計入所有硬體平台(包括實體店面和數位商店提交的回報)的零售銷售估計數量，即直銷的數字，減去所有email給公司的退款請求。

CD Projekt並未給出銷售預測，也沒有詳列過去退款的數量。

賣出1300萬套的數據是低於市場的估計，市場估計為1640萬套。

該暢銷電玩遊戲從12月10推出，短短數日賣出驚人銷量。而起初曾發生問題，索尼因為技術問題將該遊戲從PlayStation商店下架，在微軟的Xbox也發生同樣情形，客戶要求退款。

電馭叛客2077為未來角色扮演的動作遊戲，被視為今年眾所期待最大的「首映」。初始的bugs問題曾讓CD Projekt股價跌四成。

(時報資訊)