泰國央行周二宣布維持政策利率不變，仍為歷史最低的0.50%，此決議符合市場普遍預期。不過由於泰國爆發新一波疫情，該央行下修明年經濟成長預測。

泰國央行貨幣政策委員會一致通過，基準利率連續第5次會議按兵不動。

該央行上修今年國內生產毛額（GDP）成長預測，從9月預估的負7.8%調升為負6.6%。不過，2021年GDP成長預測從9月預估的3.6%下修為3.2%。

泰國央行維持2020年與2021年通膨預測不變，預估分別下滑0.9%與上漲1.0%。

該央行上修2020年出口預測，從9月預估的下滑8.2%調升為跌7.4%；2021年出口預測從成長4.5%上修為成長5.7%。

該央行在會後表示將適時使用工具，並對泰銖的升值表達擔憂。該央行表示，泰國經濟需要低利率的支持，貨幣政策仍將保持寬鬆，通膨料將於2021年中重返目標。央行並表示，新一波疫情爆發可能對經濟造成一些短期影響。

(時報資訊)