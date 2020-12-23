一名男子日前在美國聯合航空的班機上猝死，同機的男乘客阿爾達帕現身說法，說明挺身搶救的過程。

一名年近7旬的美國男子日前搭乘美國聯合航空班機時突然停止呼吸、猝死，最終證實他死於新冠肺炎，另一名男乘客在機上為他進行45分鐘心肺復甦術（CPR），全身流滿汗，還沾染患者尿液，現在該名男乘客也出現咳嗽、全身痠痛等新冠症狀，他形容感覺就像「被火車撞上」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，69歲洛杉磯男子赫曼德茲（Isaias Hernandez）14日搭乘聯合航空（United Airlines），從佛州飛往洛杉磯，飛機起飛前就有盜汗、發抖、呼吸困難等症狀，不料途中症狀惡化，停止呼吸，經過機上機組員及乘客搶救，赫曼德茲送醫後仍不幸身亡。

當天起身協助搶救的乘客包含海軍退伍軍人阿爾達帕（Tony Aldapa），他事後指出進行45分鐘CPR後，自己全身溼透，還沾了赫曼德茲的尿液。驗屍官昨（22）日證實赫曼德茲死於新冠肺炎。

即便沒有為患者進行口對口人工呼吸，阿爾達帕21日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時證實自己已經出現新冠症狀，他說自己現在會咳嗽、全身痠痛、還有頭痛，「基本上，感覺就像被火車撞」，阿爾達帕正在等待病毒檢測結果。

阿爾達帕說，赫曼德茲的妻子事後向他透露，丈夫在登機前就有症狀，他們原本打算回到洛杉磯進行病毒檢測。

(中時新聞網)