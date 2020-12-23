2020年因為新冠肺炎疫情肆虐全球，不少人的工作和收入都受到影響，而今年即將結束，大家也相當期待2021年能夠迎接嶄新且充滿希望的一年。專門撰寫生肖運勢的搜狐號「阿木大叔」在文章中點名3生肖，透露他們在明年將會迎接好運、升職又加薪！

1. 龍

屬龍的人五行屬土，他們實事求是且做事非常有毅力，近入12月底後，1976年和2000年出生的屬龍人陰陽轉化，等機遇一到，事業將會樂多憂少，不順心的事都會煙消雲散。不過，屬龍的人往後4個月在事業上可能會遭遇苦難，但平時只要低調行事，相信付出就會得到回報！

2. 雞

屬雞的人五行屬金，步入12月底後，尤其是1981年和1993年出生的人，只要等到大運一來就可以甩開霉運、迎接財富，還能一掃此前磨難較多的艱辛處境，幸福過日子，不過千萬要謹記肯吃苦才能有收穫。此外，在接下來2個月，屬雞的人桃花運旺盛，可能邂逅命中愛人。

3. 豬

屬豬的人在此前2個月正財運較差，常常出現讓人心累的情況，好在進入12月底後，事業宮有吉星相伴，如果好好把握機會，不僅財運極佳，日子也能過的順心如意。另外，極旺的好運也帶來桃花運，對於渴望擁有另一半的人來說，可以張大眼睛挑選好對象了！

(中時新聞網)