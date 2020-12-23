遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，羈押期限至12月30日，台北地院今（23日）提訊張調查有無延押必要，張哽咽表示，老母親已經癌末，盼能陪她過最後的日子，目前已湊到3500萬元，希望法院裁定以這個金額交保，合議庭將擇期裁定。

張綱維遭起訴後，法院認為他有逃亡之虞，且有脫產事實，裁定羈押，第一次羈押期屆滿前，法官考量張母病情惡化，有2名未成年子女要照顧，且遠航飛機散落機場，需要張善後，張對於起訴證據的證據能力都不爭執，且部分認罪，裁定8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，但張籌不到錢，遭羈押迄今。

張綱維今開庭表示，他為了遠航散盡家財，沒有犯罪所得，更把最後的8.5億也借了出去，若有錢早就交保了。父親在他小時候就罹癌過世，他又沒有兄弟姊妹，老母親只剩他一個親人，現在又癌末，希望能陪老母親最後的日子。

張綱維也再次強調，遠航是他一人獨資，沒有任何被害人，且在民航局嚴格控管下，他所有做的事都有經過民航局同意，目前也已處理消費者退票1.6億元及員工欠薪近2億元，相信司法會還他清白。

張的律師劉煌基說，張已與遠航簽和解書，且不動產已拍定10億元，拍賣中的經鑑價也有17億元，足以清償銀行及執行署欠款，北院民事執行處預計明年2月20日赴遠航強制執行，張必須出來處理財產，願意配合所有替代處分，希望法官同意張以3500萬元交保。

(中時 )