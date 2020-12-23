氣溫急凍，禽流感再發威， 彰化縣動物防疫所19日接獲大城鄉一蛋中雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，23日經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬8739隻蛋中雞。

氣溫急凍禽流感再發威，大城蛋雞場撲殺22萬8739隻。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

氣溫急凍禽流感再發威，大城蛋雞場撲殺22萬8739隻。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，目前正處候鳥南下度冬及禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須徹底消毒後才可進入。

氣溫急凍禽流感再發威，大城蛋雞場撲殺22萬8739隻。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

今年彰化縣共發生7場，累計撲殺10萬6684隻，彰化縣動物防疫所再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，違反規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

(中時 )