高雄20多歲女子上月底從菲律賓返台，14天居家檢疫期滿後，依規定需再自主健康管理7天，未料她竟外出揪團號召9名友人吃火鍋，事後她自費篩檢，確診新冠肺炎。高市衛生局23日對該女開罰1萬元，目前這9名友人未有症狀，將持續追蹤疫調，同時要求火鍋店消毒作業。
衛生局指出，該女11月26日入境後，完成14天居家檢疫後，但自主健康管理首日，就邀友人一同聚餐吃火鍋，時間長達1.5個小時，讓友人暴露感染風險，目前這9人居家隔離到12月25日才會解除。
衛生局表示，該女是為症狀的確診者，她到醫院做自費採檢才證實感染新冠肺炎，衛生局人員將她帶往醫院隔離，經過疫情調查後，才揭發揪團吃鍋一事。
衛生局強調，根據中央流行疫情指揮中心規定，民眾自主健康管理期間，無症狀者應避免前往出入公共場所，外出全程佩戴醫用口罩。如有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或身體不適者，不得搭乘大眾交通運輸工具，並應儘速就醫。違者可依《傳染病防治法》罰1萬至15萬元不等罰鍰。
(中時 )
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