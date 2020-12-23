確診紐籍機師（案765）曾在自主健康管理期間趴趴走，昨爆出3個地點後，今天又傳出更多新足跡，包括日本交流協會、松山區、象山等。對此，北市副市長黃珊珊表示，因中央未授權，市府無法證實足跡地點，「我也很痛苦」。

議員徐巧芯指出，指揮中心隱蔽確診案765紐西蘭籍機師出沒足跡，包括日本交流協會、象山及台北車站等，隨即被指揮中心關切，並要求下架否則開罰。

徐巧芯強調，公開的資訊是民眾間流傳，並非市府所提供，議員也向多處店家證實均完成消毒，如今中央卻稱，如果案765在12月9日足跡是真的消息，考慮告違反傳染病防治法，如果是假的就說造謠散播假消息一樣送辦，令人無法接受。

徐巧芯表示，我從來沒有否定流行疫情指揮中心過去的貢獻，但從印尼案、俄羅斯舞團案，到這次的案765，陳時中等人真的變了，指揮中心螺絲應該要拴緊，不要造成北市府與民眾的困擾。

議員王鴻薇表示，對於地方提出的足跡疑慮，中央應先回應民眾的疑慮外，並不是先行嗆說要法辦查水表，指揮中心公布的足跡只是斷簡殘篇，並直言該案到日本交流協會卻被隱匿，質疑政治因素或外交敏感而選擇性公布。

黃珊珊表示，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，地方若未獲中央授權不得對外公布足跡，之前市長講出陽明山檢疫所就被中央砲轟洩密，疫情從第一例到現在，疫調都是接獲中央命令，但北市府只要接獲中央通報，便會立即完成消毒。

黃珊珊指出，但針對現在的相關足跡，北市府不方便證實，全部要由中央統一公告，因為沒有被授權，只能說皆有做完消毒的工作，但未獲授權就無法證實，「我也很痛苦」。

(中時 )