「2020桃園商業精品大賞」將於24日至27日在桃園巨蛋登場，現場緊鑼密鼓布置。（蔡依珍攝）

「2020桃園商業精品大賞」將於24日至27日在桃園巨蛋登場，現場緊鑼密鼓布置。（蔡依珍攝）

「2020桃園商業精品大賞」將於24日至27日在桃園巨蛋登場，現場緊鑼密鼓布置。（蔡依珍攝）

桃園振興經濟年度最後一波，將於24日至27日在桃園巨蛋舉辦「2020桃園商業精品大賞」，3大展區、215攤，預估將吸引約10萬人次，創造約3000萬元業績，面對傳本土病例，經發局長郭裕信表示活動暫不受影響，會密切注意中央指令，落實控管進場人數，加強場內戴口罩等防疫巡查，入口也會量體溫和消毒。

桃園市為工商大城，從傳統產業到高科技產業多元且聚落完整，為讓桃園企業與台灣及世界接軌，協助業者多元化經營及拓展通路，集結桃園在地優良企業，舉辦「2020桃園商業精品大賞」，藉由體驗經濟，讓消費者搶新體驗最新的商業模式，搭配新品新技術發表，行銷桃園創新成果、科技導入及生活創意的商品和產品，展現MIT（Made in Taoyuan）品牌知名度，協助廠商拓展商機。

活動包含環保綠能區、優質生活區、智慧潮流區3大展區，有11家觀光工廠、12家金牌好店、9家在地好茶等，搭配互動體驗區及戶外汽車展示區，好吃好玩又好看，年節好禮採買就等這一波，全程免費進場，每日還有限量250份的早鳥好禮，市長鄭文燦首日中午也將親臨現場，化身「叫賣師」介紹桃園優質好禮，並拍賣做愛心。

活動也將邀請克蘭詩台灣區總經理陳素慧、鮮乳坊創辦人龔建嘉、印花樂共同創辦人沈奕妤等商業界新世代分享寶貴經驗，從不同角度來探討商業發展的未來新風貌。

因應耶誕節，也鼓勵民眾「動手做」專屬自己的「樂高創意耶誕禮物」，5至9歲為造型組體驗組裝耶誕禮物，7至11歲為技術組要當場組迴力車，27日一連開放4場，即起可上活動官網報名參加。

(中時 )