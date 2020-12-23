多次接受媒體專訪的愛樂門執行長 瑪克斯，素有「百億CEO」稱號，近五年率領企業成功投資Astro、Block B、FTIsland、GAI多位國際巨星演唱會，並於紐約、上海、曼谷設立海外投顧公司，從表演團體躍身成為跨國娛樂集團，在亞洲首推「現場活動，網路直播」的節目概念，讓企業在疫情中殺出重圍，刷出一波閃亮業績，儼然成為新時代的「活動之王」。

【跨國活動天王親自規劃 遠端視訊模式誕生】

專精國內外活動統籌的愛樂門，是台灣第一間足跡遍布全球各大洲，累積超過30個國家、100多個城市執行過活動的公司，因疫情衝擊產業，加上觀光業停擺，上半年取消案件，保守估計損失六千多萬營利。在眾多企業擔憂2021疫情不會好轉氛圍下，愛樂門仍試圖從逆境找尋突破的曙光，於是「網路直播活動」的概念正式誕生。

在曼谷公司斥資千萬購買燈光音響設備，因疫情至今仍未拆封。(圖/業者提供)

針對企業尾牙春酒，推出「首播」與「直播」兩種執行方案，如同現在當紅的網路節目，把原本宴會舞台上的節目搬進攝影棚，並將流程中長官致詞、摸彩、演出等內容，透過多角度錄像的拍攝方式呈現，還能結合字幕卡與AR特效大幅增加創意，甚至邀請明星藝人擔任廣告插播嘉賓，為活動增添色彩。

「首播」模式就像預錄節目，能預告員工同時上線觀看，「直播」則如同call in節目可即時互動，大幅開啟遠端活動的豐富性。

年初於峇里島執行企業獎勵晚宴，竟成2020年海外活動絕響，險中斷10年出國不間斷紀錄。(圖/業者提供)

【把小事做大，為遠端時代打下基礎】

瑪克斯曾任知名廣告公司顧問講師，現在回到產業鏈基層，他秉持著「瞭解大格局，不空談假想題」的態度，把娛樂活動產業最基礎的樂團、舞者、歌手、主持、燈光、音響、視訊、製作等項目，用品牌方式經營，今年更在活動現場加入防疫站、數位簽到、遊戲摸彩APP、雲端拍照系統等各種走在時代尖端的內容。

「擅於整合，更要專精於每項你所整合的事物。」

深根台灣，放眼全球，面對嚴峻的疫情時代，愛樂門仍接下百餘場企業尾牙春酒，用創新的模式創造更多商機，是少數逆勢看漲的團隊。

喜歡在吃喝玩樂過程中訓練員工，並找尋新的啟發與創意。(圖/業者提供)

【疫境突圍，逆風飛翔】

愛樂門現今旗下有愛樂團、東潮樂團、恆愛藝術、魔光幻音、皇蜂舞蹈、嗑癮音樂、閃耀之星七大品牌，立足於各表演領域，更積極與許多當紅節目合作，並打造In House影音部門，讓製作品質臻至完善。在全世界深陷疫情危機時，仍受到國內外股東信任，積極推動藝人經紀、網路媒體、硬體設備擴充、演唱會投資，各種資金注入意味著希望，也證明獨到見解加上專業累積，「時勢總能造英雄」的道理。

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超過百場跨國活動的台灣之光「愛樂門」

(中時新聞網)