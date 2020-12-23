長榮航空的紐西蘭籍機長因不遵守防疫規定，自己染疫還傳染給3人，甚至不配合疫調。長榮航空今日不僅向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高歉意外，同時也透露將在下午4時30分會以電話連線方式，召開紀律委員會並做出懲處。

長榮航空表示，目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已訂於今日下午4：30以電話連線之方式召開紀律委員會，做出懲處。

事件發生後，長榮立即加強防疫措施與管理制度，包含：外站取餐規範更加嚴格，除了戴口罩外，增加戴護目鏡及手套取餐之規範；在機上無論是飲水或飲食，一次只能有一位機師取下口罩；更新本站防疫宿舍門鎖為記錄式等，持續宣導員工防疫不分職級並建立特別回報機制，要求員工遇同事違反防疫規定，應回報公司，公司後續將調查並給予處分。

長榮對所有員工一視同仁，一旦涉及違規，就會展開事實調查，確認後召開紀律委員會予以處分。自12月18日疫情指揮中心公布機師確診以來，長榮立即配合疫調並調查，已調閱外站監視器，確認機師在外站是否遵守規定、蒐集機上執勤違規證據。未來將持續配合主管機關精進各項防疫措施，持續檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。

(中時 )