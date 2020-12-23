確診紐西蘭機師和女友人的足跡曝光，引發各界熱議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，可以掌握的足跡就不公布，不能掌握的，會接觸不特定對象的就公開，並會請政風調查流出的訊息，對此，台北市議員徐巧芯於臉書上再度發文狂轟指揮中心的說法非常可笑、不誠實，她還感嘆「陳時中變了」，並要指揮中心別造成市民困擾。

徐巧芯下午在臉書上表示，經過剛才在台北市議會大會中，議員們具體詢問台北市副市長黃珊珊，現在事情越來越清楚，確實案765去過很多地方指揮中心並沒有公布。同時，她認為，要給黃珊珊副市長一個鼓勵，因為她感受到副市長在防疫這件事上的誠實與努力。

對於指揮中心說「如果可以掌握到具體接觸對象的本來就不必公布」，徐巧芯直言，「非常可笑、不誠實」。

徐巧芯強調，議員王欣儀親自向莫凡彼公司確認，他們的監視器畫面只保留10天，所以12/22被通知時早已沒辦法確認周邊吃飯的人是誰。這難道不是「無法掌握具體接觸對象」？難道不必公布？還是指揮中心開天眼可以看到當天案765與誰接觸了？且台北車站是公開場所，根本無法掌握接觸對象，若指揮中心不公布疫調，當時去過的人怎麼知道要多注意自己的身體情況？

徐巧芯指出，以上都是指揮中心不可能掌握案765的接觸對象，只能透過公布足跡提醒民眾，指揮中心是不是有點打臉自己的說法呢？她也對陳時中要媒體「不要再問了」的說法提出質疑，「那開記者會要幹嘛？又有什麼意義？」

最後，徐巧芯也說，她從來沒有否定流行疫情指揮中心過去的貢獻，但從印尼案、俄羅斯舞團案，到這次的案765，「陳時中等人真的變了，指揮中心螺絲應該要拴緊，不要造成北市府與民眾的困擾」。

(中時新聞網)