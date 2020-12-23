不安定的2020年只剩下約1個禮拜就要結束了，在剩下的日子裡，又有哪些人還能喜迎好運呢？搜狐號《卡哇伊》專欄今（23）日就點名3生肖在12月最後5天會鴻運當頭，且財運極佳，錢財將會源源不斷滾進口袋。

▍生肖龍

生肖龍是「一路財」的節奏，容易獲得不錯的賺錢良機。再加上本月他們凡事多有貴人相助，只要敢想敢做就不怕失敗，能招財進財。同時又受到財星的眷顧，可謂是好運連連。如果能學會釋放壓力，管理情緒，也有助於成事順利。

▍生肖蛇

屬蛇人的頭腦十分靈活，做事情也頗有周全之道，不只智商高，情商也相當過人。在這個天氣逐漸變冷的時節，屬蛇的好運將更上一層樓，冬衣上身之時，也是事業晉升之日。也因為近期事業運勢加倍好轉，從商之人生意會更紅火，家財也旺盛不已！

▍生肖馬

屬馬的人意外之財頻發，千萬橫財滾滾進腰包，12月底最後5天，有一夜暴富的機運，橫財連發，錢財無憂，可謂是一帆風順，事事如意。運勢超旺的馬兒，各種貴人都會前來幫助，自己也十分努力，事業步步高升，錢財不斷進入口袋，好運爆棚。如果身邊有屬馬的朋友，多和他們多相處運氣也會好起來 喔！

(中時新聞網)