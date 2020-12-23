秋冬小心幼兒腸胃炎、腸病毒！依據疾病管制署統計，進入秋冬後因腹瀉而就醫的比例明顯升高，尤其以0至6歲幼兒為多，東元綜合醫院兒科部部長王昱程醫師提醒，若幼兒嘔吐不止，須慎防脫水並立即就醫，近日腸胃炎比例攀升，也要注意腸病毒威脅，平日勤洗手、多消毒。

王昱程表示，腸胃炎可分為病毒型及細菌型，病毒性常見的為諾羅及輪狀病毒，病毒性腸胃炎明顯症狀為上吐下瀉，嚴重者恐有腦炎、抽筋等狀況，輪狀病毒則因有疫苗，近年來感染者比例偏低，尤其竹北市還有提供輪狀病毒疫苗補助，提供更好的群體保護效果。

依據疾管署統計，今年秋冬流感、類流感就診比例遠比去年同期低，王昱程指出，今年9到10月後因腹瀉就醫者比例提高一半，11月又增加2成。王昱程指出，常見嘔吐徵狀可分為因咳嗽不止而吐，或是毫無預兆就吐，後者則須注意是否為急性腸胃炎。

王昱程表示，對於年紀較大的孩子或成人可透過少量多餐，清淡飲食及補充水分和電解質緩解嘔吐症狀，較幼如1至2歲內，則須慎防脫水，可就醫透過藥物緩解嘔吐情形，必要時需要以點滴治療脫水。此外，腸病毒好發期雖為夏天，不過依據疾管署統計，今年入冬後亦出現腸病毒就診案例，呈現緩慢攀升趨勢，仍須勤洗手、消毒，慎防腸病毒。

對於預防感染措施，王昱程也建議，針對部分病毒性感染，如腸病毒或諾羅病毒，市面上常使用的75％酒精消毒效果較為不佳，建議可以改以肥皂性洗手，其他環境及排泄嘔吐物等可以使用稀釋漂白水消毒。

(中時 )