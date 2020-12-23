台灣數位防疫有成，吸引國際關注，政務委員唐鳳更是多次受邀分享台灣經驗，在線上與世界互動。語言教育科技平台 VoiceTube 今（23）日宣布，與唐鳳、號稱「會走路的翻譯機」- 知名口譯浩爾共同打造的「台灣人必修！數位民主英文課」於旗下 Vclass 平台正式上線！浩爾將與唐鳳使用全英文一對一訪談，分享政府在疫情期間的數位政策以及因應措施，免費帶領大家輕鬆學英文、一起運用英文讓世界看見台灣。

VoiceTube 獨家與唐鳳合作開設「台灣人必修！數位民主英文課」免費公開課，邀請 Vclass 人氣教師「浩爾」與唐鳳進行全英文的深度訪談，課程資訊上線五天內就吸引近 5,000 人報名。課程將涵蓋兩大單元，第一單元將由唐鳳分享關於開放政府、社會創新以及青年參與的政策成果，以及政府在疫情期間的數位措施。唐鳳也無私分享她英語學習、演講、筆記、輔助思考上的獨特心法。第二單元，浩爾將針對訪談中所使用到的關鍵單字、句型，進行深度解析，讓社會大眾吸收新知之際，也能同步提升英語能力。

VoiceTube 共同創辦人暨營運長蔡豐任表示：「VoiceTube 很榮幸能與唐鳳共同開設全台第一堂『數位民主英文課』，期望結合熱門議題、唐鳳的高人氣與對專業領域的英文能力，搭配浩爾在柏林影展等國際平台上的口譯與教學經驗，讓大眾用英文了解台灣公部門在數位創新上的成果，也藉由這個例子作為典範，鼓勵每個人都能把自身的台灣經驗用英文向世界發聲！」

Vclass 教師浩爾分享到，「很高興有這次的機會開設這麼特別的課程。在這訪談的過程中，相較於日常對話用語，唐鳳其實使用許多具有深度的高級詞彙，擔心大家看全英文訪談很吃力，所以與 VoiceTube討論後，特別加開第二單元來解析前面談話中的內容，讓大家能真正吸收學習，並在未來中有機會運用。」

VoiceTube 自 2019 年推出 Vclass 線上英文募資課程平台，與英文教育名人、各領域頂尖人才共同研發，透過課程募資、蒐集學習需求，為用戶量身打造獨創英語課程及教材。涵蓋初階到高階、聽說讀寫的全方面學習，Vclass 上線至今已製作逾 10 種學習主題，吸引近 3 萬人購買課程

目前 Vclass 平台上的眾多知名教師課程，包含：知名口譯浩爾 Howard 與英語教學專家 Wesley 推出的「最好玩的電影英文」、《常春藤解析英語雜誌》創辦人賴世雄首次製作的「口說」課程也將於2021年 1 月正式上線。 VoiceTube 也於年末推出感謝祭，即日起只要一次購買兩門原價課程，輸入優惠碼【thanks1800】即可折抵 $ 1,800，讓用戶以超值優惠價，開啟英文學習之路！

VoiceTube 期望打破傳統教材，以生活化情境作為素材學習，加深語言與自身的連結與日常生活上的應用。在課程主題方面，以更多元的內容與年輕世代產生共鳴，從多方角度建立青年的國際視野。未來也將持續透過科技輔助讓語言學習達成更好效率，創造每個用戶最佳的學習體驗。

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