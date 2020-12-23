桃園北區水資源回收中心完成二期水廠擴建，平均每日可處理汙水量由原本5萬噸提升至10萬噸，截至目前該系統已收集達到10萬戶的生活汙水，第三期範圍已開始進行管線規畫設計，預計於2022年開始施作。

桃園市水務局在汙水下水道建設已規畫了12處系統加速推動，總經費達1300億元，根據統計用戶接管普及率以一戶4人計算，從2015年前5.39％提升至目前的25.1％，5年成長近4倍，桃園市長鄭文燦也誇下海口，未來4年後將提升至50％。

桃園市水務局長劉振宇表示，桃園北區水資源回收中心二期水廠除了結合MBR高效汙水處理技術並採用國產膜材，提升國內產業經濟，也結合工研院「BioNET生物處理技術」，以「多孔性生物擔體」為核心的新型生物處理系統，可有效提升該廠總氮去除率20％，讓水質淨化再升級，加速改善河川水質。

而該廠最終放流水水質符合建築物生活汙水再利用水質，可用於廁所沖水、公共環境清潔用水、綠地景觀澆灌維護、大型交通車輛清洗、道路灑水抑制揚塵及消防用水等用途，另MBR系統產水可作為再生水廠的水源，透過RO逆滲透、電透析或離子交換等進階處理程序，增加再利用多元性，落實水資源永續循環再利用。

桃園北區水資源回收中心2018年取得環境教育設施場所認證後，已有不少民眾及學校團體申請參觀，以透過經驗分享及互動，讓民眾瞭解水資源處理和環境生態等知識，近期也增設戶外教室環境教育學習站，增加國、高中教案，藉由學習、觀察、操作體驗配合在地化情境學習環境，讓學生瞭解水資源再生及環境永續發展精神。

(中時 )