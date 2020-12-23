慶山捐贈圖書給多所小學，盼陪孩子成長，左起為慶山建設總經理陸鴻慶、副總林珮娟等。（陳清龍服務處提供／王文吉台中傳真）

慶山建設加碼贈送Annie Douglass Lima的英語著作。（陳清龍服務處提供／王文吉台中傳真）

慶山建設發起捐書邁入第15年，累計捐贈圖書超過6萬冊，今年配合推動校園雙語教學，選用2500冊英文、中文繪本，包括豐原區、石岡區以及后里區泰安國小等共13所小學受惠。捐贈儀式現場還加碼作家Annie Douglass Lima創作的英文書籍，期盼豐富各校雙語授課資源。

贈書儀式由慶山建設與市議員陳清龍服務處共同辦理，精選2500冊近3年內出版的英文、中文繪本，包括豐原區、石岡區、后里區泰安國小等共13所小學受惠。慶山建設總經理陸鴻慶現場加碼作家Annie Douglass Lima創作的英文書籍，期盼提升孩子的外語閱讀能力。

陳清龍提到，慶山建設長期捐贈圖書，不期望每位孩子都會翻閱書籍，若10位同學有7人借閱，其中2位孩子因為閱讀受到啟發而改變他的一生，贈書就有意義與價值。今年延續選用英語繪本，分成學齡前、初、中高年級等程度需求，有助老師、學童選讀，提升閱讀量能。

慶山建設董事長陸火爐表示，在地企業回饋家鄉，15年來捐書陪伴孩子成長，期望邁向第2個15年。副總林珮娟說，自己平時在家裡也會選擇孩子有興趣的書籍進行親子共讀，「對的事一定要做」，持續推動閱讀帶來正向回饋。

瑞穗國小校長尤長亮代表致詞，感謝慶山長期贈書，並表示，若每一個人都對教育如此用心，台灣未來充滿希望。

(中時 )