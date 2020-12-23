台灣22日出現本土新冠肺炎案例，打亂全台跨年活動。今年台東舉辦國際級阿妹跨年演唱會，預計吸引5萬粉絲前來，台東縣府表示演唱會將如期舉行，並嚴格落實防疫措施，但中央如有最新公告，仍會依照中央指示辦理，消息一出，讓攤商擔憂如果停辦將血本無歸。

由於衛福部長陳時中22日宣布跨年防疫活動的新準則，其中嚴格禁止民眾於活動會場飲食，但阿妹台東跨年演唱會現場就設有120個美食攤位，分別為「看見台東美好市集」及「看見台灣美好市集」，但此規畫和中央防疫準則恐有牴觸。

「貨、料、餐具我都叫好了！」就有賣滷味的業者說，好不容易搶到周邊攤位、也繳交了設攤費用8000元，加上進貨成本破萬，原本打算犧牲與家人共度跨年夜，期待用1天時間多賺一些錢，怎料在最後關頭，防疫出現破口，現在只期待千萬別停辦，得知目前民眾僅能在用餐區飲食，無奈地說，也只能這樣了，就怕生意因此受到影響。

台東縣衛生局疾病管制科長吳曉慧表示，針對搖滾區及觀眾ABC區內的觀眾，除飲水外禁止飲食，如有需要只能在用餐區飲食，搖滾區和觀眾區將全面設限，也會派人全程管制宣導，呼籲民眾和粉絲配合切勿聚集、務必保持社交距離。

縣府文化處長鍾青柏表示，台東縣比照台北市政府，若超過15人以上感染本土疫情，即會啟動管制民眾進場，但演唱會仍「照常舉行」，惟請民眾收看轉播；如未超過15人，將會嚴格管控民眾進場，並遵行中央防疫等相關措施。

(中時 )