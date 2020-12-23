12月21日上午9點，女子勞榮枝以被告的身份，走上大陸江西省南昌市中級人民法院法庭。這是一場遲到了近21年的審判，受到大陸民眾高度關注。

法子英、勞榮枝雌雄雙煞落網記（上集）

「我想坦坦蕩蕩做人，也想從事正常的職業，在一些方面我也是受害人。」，勞榮枝在法庭上不時低頭抽泣，聲稱在20餘年的逃亡生涯中不敢面對自己，愧對自己的家人、被害人及其家屬。

綜合大陸媒體報導，南昌市人民檢察院指控，1996年至1999年間，勞榮枝與男友法子英共謀且分工明確，由勞榮枝在娛樂場所坐檯，物色有錢人，分別在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、綁架及故意殺人犯罪，罪名若成立最高將判處終身監禁。

「請大家不要妖魔化我，我做過的事我都認。」勞榮枝當庭表示認罪，但對被指控的部分罪名不認同。她聲稱自己一直被法子英脅迫，如有違法子英意願，就會遭到毆打，頭骨曾被打至凹陷，嘴唇也曾縫針。

1974年出生的勞榮枝，師範畢業在小學當老師，身材苗條、容貌姣好，竟然與混混法子英在一起。（微博照片）

勞榮枝與法子英，可說是「美女與混混」的組合，1974年出生的勞榮枝，當年剛從師範畢業，在小學當老師，身材苗條、容貌姣好，絕對堪當「美女」一詞。而法子英則是江西九江當地一名小混混，曾因搶劫罪被判刑。

1996年7月29日，勞女和法男涉嫌殺害商人熊啟義一家三口後洗劫財物；1997年7月10日，2人在浙江恐嚇一名時年22歲的梁姓女子，強奪對方的財物後，又逼她騙出其29歲的劉姓女友人，再度搶奪財物得手後，便把梁女和劉女殺害。

勞女和法男在1999年6月來到安徽合肥，勞女假借到舞廳應徵酒女，打算利用職務物色下手目標，成功誘騙一名殷姓男子後，將他關在特製的狗籠，期間法男綁架一名陸姓木工，並在殷男面前將人殺害，最後殷男也被勞女勒斃。

勞榮枝身上揹了7條人命，整容、逃亡20年被逮。（微博照片）

警方獲報後展開追捕，順利逮捕到法男，勞女則趁隙逃跑。檢警調認定2人殺害7條人命，法男在1999年11月被依綁架、故意殺人、搶劫等罪名判處死刑，並於同年12月28日槍決。勞女則是隱姓埋名還整容，各地逃亡20年之後，去年11月28日於廈門被逮捕。

勞榮枝受審，仍有3大謎團待解：

謎團一：勞榮枝有沒有直接參與殺人，在共同犯罪中起到多大作用？

謎團二：身份地位差距懸殊，勞榮枝為何會跟隨法子英？

謎團三：勞榮枝是如何隱匿身份逃亡20年的？

(中時新聞網)