諸羅山盃低年級組4強賽出現「台中內戰」，台中塗城國小以5比1擊敗上楓國小拿到冠軍戰門票，其中2名投手鐘士旻、洪宇飛表現出色，洪宇飛還後援4局無失分，被稱為「隱藏王牌」，2人場上聯手封鎖對手，場下則互相誇獎對方，不難看出好感情。

鐘士旻是塗城國小低年級組隊長，此戰擔任先發投手，主投2局只被敲2支安打、失1分，打擊方面也有好表現，擔任第一棒首局首打席就敲安，跑回全隊第1分，第4局也有二壘打好表現，助球隊擴大領先，他除了是投手也能守游擊，不過自己更喜歡當投手能三振對手的感覺。

而洪宇飛則在第3局就上場後援，雖然身高僅130公分，但在投手丘上威風凜凜，投4局只被敲1支安打，封鎖上楓國小打線，還被場邊紀錄組稱讚是球隊「隱藏王牌」，賽後教練彭冠綸表示，「原本只想讓宇飛撐幾局，他只有3年級而已，沒想到表現出乎意料。」

鐘士旻與洪宇飛都是從小接觸棒球，鐘士旻從幼稚園就開始和爸爸一起玩棒球，洪宇飛則是4歲開始看中職比賽，5歲參加社區棒球隊，在洪宇飛受訪時鐘士旻在一旁補充，「他是投手最強，比我強一點點，雖然球速不快但是都能壓制打者，我是球速快但控不準。」

塗城國小過關斬將挺進決賽已經超出彭冠綸預期，「原本目標是4強，我們4年級只有5個人，其他都是3年級，最滿意小孩子打球的精神，只要精神好發揮不會太差。」塗城國小特別感謝一路支持的家長們，以及長期贊助緯凡金屬、德憶企業公司，同時感謝台中棒委會的支持，明日將在低年級組冠軍戰遇上澎湖講美國小。

(中時 )