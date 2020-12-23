綠界科技(6763)公告109年上半年股利配發時間訂為110年2月5日，每股發放5.1元股息，並將過去「收銀台」功能大幅升級改名為「ECShop」、萬用表單改為「ECShop+」，藉以強化綠界科技品牌形象，並增加「面交付款」、「帳務整併」等相關功能，提供初入電商領域業者一個免費、安全、便利（一次開通所有金物流電子發票等）開店平台，並進而提供加值直播、團購、Line直購等功能，以滿足傳統開店平台不足，客戶並可提出客製化需求。

綠界科技表示，此次服務名稱調整為ECShop與ECShop+主要為強化平台與綠界服務的品牌關聯性，綠界科技於105年推出ECPay整合金流服務平台概念，核心架構便是讓電商從業者有一個便利且快速的交易管道，而此次也是呼應此一概念-提供EC相關的線上服務而修正，並將平台定位為結合商店收款服務的為線上開店工具。此次優化更延伸提供包含「面交付款」、「帳務整併」、「商品庫存上限調整」及「電子發票備註回壓信用卡號」等功能，讓線下轉線上的賣家可以更方使用。

ECShop服務自去年中更新版本，提供包含「賣場管理」、「快速收款」及「團購主」等收款管理工具，已服務客戶超過4萬名，廠商只需申請綠界帳號即可開始使用，建立商品及賣場也無須加收費用，設定完成後便可開始收款，方便中小型企業靈活運用。同年10月更提供全新的ECShop+(原名萬用表單)功能，提供餐飲、旅宿及服務提供業者等廣大對象使用，商家可於消費者下單時確認特殊需求，統合販售商品項目及需求內容，只需透過簡單的後台設定，便能快速收集所需資料並且完成收款。

(時報資訊)