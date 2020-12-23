竹北市人口在11月底突破20萬人，新竹縣政府與竹北市公所23日為第19萬9999、第20萬及第20萬01名新生兒，舉辦慶生會，市長何淦銘也致贈上萬元的大紅包，縣長楊文科表示，期望透過縣政5支箭，促使竹北市人口早日突破30萬、全縣60萬的目標。

楊文科準備證書、金飾、紅蛋等傳統喜慶的賀禮，何淦銘則送上2個3萬6000元及1個8萬6000元紅包，以及3層生日蛋糕，為3名新生兒及竹北市人口突破20萬慶賀，楊文科表示，新竹縣今年至目前為止，共有3800多名新生兒誕生，出生率名列前茅。

楊文科也說，新竹縣人口遷入率僅次於桃園市，位居全國第2，工務處在竹北市核發的建築執照有183件、使用執照143件，住宅大樓持續增加，縣政5箭之1的AI智慧園區等各項建設陸續完成，預計人口將持續增長。

何淦銘表示，因竹北市人口持續成長，縣府建設公共托育家園、公立及非營利幼兒園，以及增建校舍及新設國中，還有計畫建設的特色公園，竹北市明年也將增建公托，滿足托育、就學，期待大家移居樂齡生活的竹北。

竹北市交通便利，除有國道、高鐵外，也將有電影院、百貨公司，且鄰近新竹科學園區，生活機能便利、就業機會也多，吸引鄰近鄉鎮、外縣市人口遷入。縣府民政處統計，竹北市近1年平均每月增加500人，竹北戶政事務所也分析，近10年人口成長41.1％，平均年增約6000人、年增率約3％，每月平均增加170名新生兒。

(中時 )