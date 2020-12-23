童星組合「大小姐」當年由6歲藍愛子和8歲吳兆絃組團出道，她們的可愛萌樣深植人心，隨著兩人回歸校園、把重心放在課業上，她們就鮮少出現在螢光幕前，不過雙姝仍在網上擁高人氣，其中，愛子則在近日悄悄迎接18歲生日，而愛子的PO慶生文、曬美照，也讓她的好身材全都露。

藍愛子在前天（21日）迎接18歲生日，她在IG開心慶生，並發文寫下：「終於18了，謝謝一路上的大家讓我成長了好多，不論是好是壞 一起努力」，而照片中，站在台北街頭的愛子身穿酒紅色上衣、頂著一頭長髮，愛子整個人美麗又超氣質。

照片中，愛子的上衣超貼身，讓她窈窕S曲線一覽無遺，一雙細手和美胸全都露，下一張照片是愛子穿上格紋大衣，她整個人已從當年的稚氣小女孩，長大成狂噴女人味的美少女，讓網友都大讚愛子越來越美了。

除了愛子，她的搭檔吳兆絃現在則是19歲的美少女一枚，擁有四分之一法國血統的她，混血美貌宛如洋娃娃，藍愛子和吳兆絃都長得越來越漂亮，也讓外界期待她們未來發展。

(中時新聞網)