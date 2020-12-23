指揮中心昨(22日)宣布各縣市跨年活動照常舉行，但需嚴格遵守防疫規範，盡可能將風險降到最低，但也有不少聲音呼籲，應全面停辦跨年活動。對此，一名網友發出不同看法，列出3點認為若停辦損失難以計算，貼文發出後下面網友一面倒罵翻，「疫情大爆發，就不是錢能解決了」。

原PO在PTT上發文說明，支持跨年停辦的人忽略了以下3點：第一，停辦的損失，「藝人談的約，飯店的員工，那些攤商的生意，這些人不是ptt鄉民的親人，才會喊得那麼理所當然」。第二，學校也算是群聚，「一堆人不戴口罩，經老師勸導似乎不見改善，怎麼沒見人喊」第三，喊停辦的人，原本就沒要過跨年的打算，「根本不會去在喊停？那些人確診也是他們的事。」更指出就算沒跨年，夜店、酒店這些地方還是人擠人。

貼文發出後網友一面倒批評，認為原PO跟本是井底之蛙，看的太淺，「停辦有啥問題，本來就有風險要承擔啊」、「確診是大家的事，不然你以為別人在怕什麼？」、「學校是特定對象群聚，集會是不特定對象群聚，風險不同」、「沒有一定該停，但確診也是他們的事，這樣的說法太無知」。

對此，指揮中心也呼籲，有3大族群不得參與跨年活動，對象包含居家檢疫、居家隔離者及自主健康管理者和身體有症狀的人，若查到參加會加重懲罰，表演者和民眾都持相同標準。另外，指揮中心也強調，已經「設立天網」，只要查到違規，一定予以重罰。

(中時新聞網)