在屏東縣議會國民黨團強力運作下，縣議員黃明賢提出食安管理自治條例部分條文修正草案，23日三讀通過，強調縣境內不得驗出乙型受體素豬肉，違者將開罰；屏縣府衛生局則表示會尊重議員權責，將送中央核備。

針對萊豬進口，各地方議會紛紛祭出自治條例，衛福部曾出面表示，動物用藥的殘留容許量是由中央主管訂定，若與地方相互抵觸，屆時將以公告方式宣布自治條例「無效」。屏縣府衛生局長施丞貴則說，仍會尊重議會，將把三讀條文送中央核備。

黃明賢表示，修訂部分包括第4條增訂，於本縣製造、加工、調配、包裝、運送、儲存、販賣、輸入、輸出、做為贈品或公開陳列之豬肉及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素。

除此之外，他也預測，一旦萊豬進口、相信日本核食「亦不遠矣」，因此，還加入縣內食品業者不得販賣核災區受原子塵或放射能汙染之食品或食品添加物。更要求發生核災國家內禁止流通的食品，同樣不得於屏縣販賣。

關於罰則，中央預計訂出檢出乙型受體素含量標準，但若未超過安全容許標準者，還是要處新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得 按次處罰，強調屏東就是堅持「零檢出」。

黃明賢說，未來會邀集農業、教育、衛生等相關局處建立監督機制，先從地方守住第一站，對於零檢出沒有容許空間，這是對縣民的交代；再來就是立院攻防，希望能繼續守護民眾健康。

(中時 )