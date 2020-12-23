教育部體育署體育逆光飛翔天使計畫今天舉辦宣傳影片首映會，影片中的5位運動主角，出席分享經驗，其中年紀最小、年僅10歲的羅柏勛，更是「在哪裡跌倒就在哪裡爬起來」的最佳典範。

羅柏勛出生4個月就因為視網膜母細胞瘤導致雙眼全盲，一次次的檢查與化療並沒有打擊他，而是4歲半就開始學游泳、8歲參加泳渡日月潭，也曾攻上玉山，而他不只運動一把罩，也擅長鋼琴、爵士鼓，在黑暗的「視」界裡活出精彩人生。

僅管無法看見，羅柏勛在教練指導下逐漸進步，2018年就參加全國身心障礙運動會，他坦言：「很享受比賽的感覺，加上身邊有很多人幫助我，一點都不害怕。」

游泳和音樂相比，羅柏勛表示還是喜歡游泳多一點，「鋼琴只有用到手，游泳卻是手腳並用，還能和很多人競爭，我覺得非常刺激，雖然游泳不是我人生唯一的目標，未來仍希望有機會再參加泳渡日月潭。」

就讀高雄獅甲國小的羅柏勛，今年7月獲頒2019年總統教育獎，也受邀到校園演講，儘管雙眼看到的世界是黑暗的，人生卻是光明的。

(中時 )