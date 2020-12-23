立法院為應戰明天的萊豬表決，今由朝野各黨鞭進行協商，確定各黨團明處理9項行政命令、《食安法》、《學校衛生法》，將捨棄過去常見冗長發言的「費力把事拖」策略，改由各黨團按比例推派代表上台發言。若不計算處理附帶決議的時間，主要議案預計可趕在明天晚間9點左右處理完畢。

立法院院會明天將針對開放萊豬進口的9項行政命令，及相關的《學校衛生法》、《食品安全衛生管理法》修正草案進行表決。由於朝野各黨團均各自提出對應版本，若所有提案立委均要上台就修法精神進行發言，依照立院議事處估計，在不計算換場時間的狀況下，至少也需要將近17小時才能結束。

換言之，明天上午10點院會開始處理，最快要到後天(25日)凌晨3點才可能結束。

因此，立法院長游錫堃今下午召集朝野黨團幹部協商時，國民黨立院黨團總召林為洲就提議，新冠疫情突然升高，確實讓民眾相當關心防疫工作，為此國民黨已先取消原定在今晚立院外舉行的動員活動，只剩下黨籍立委繼續為台灣食安守夜。

林為洲進一步說，明天立院若要在一天內將萊豬相關的議案處理完畢恐怕很難，因此建議針對9項行政命令、《學校衛生法》及《食品安全衛生管理法》這三大塊議題，乾脆由各黨團按比例推派代表發言，「就是不用逐條發言這麼複雜，就一次說完。」對此，民進黨立院黨團總召柯建銘當場表示贊同。

立院議事處經估算，若省去逐條發言的時間，預估11個半小時左右就可處理完畢，等於縮短約5個半小時。但儘管如此，若要進一步相關附帶決議，仍需再花大約4小時的時間處理，亦即仍有可能過明天半夜12點仍無法結束。

經協商後，各黨團同意若無法趕在12點前將附帶決議處理完畢，將延至週五院會繼續處理。

最後朝野同意，明天各黨團針對9項行政命令、《學校衛生法》及《食品安全衛生管理法》，時代力量黨團均可推派2人、民眾黨黨團推派2人、國民黨黨團推派4人、民進黨黨團推派5人輪流發言，扣除附帶決議的處理時間，主要議案的處理預計在明天晚間9點左右將可結束。

(中時 )