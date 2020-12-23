林務局嘉義林區管理處出品，由種籽設計操刀設計「鄒的植物」撲克牌，將於12月25日周五上午8點30分在國家書店、五南文化廣場、友善書業合作社及阿里山國家森林遊樂區同步開賣，不少喜愛手繪植物美學設計的民眾相當期待。

嘉義林管處為宣傳鄒族植物運用智慧並協助原民文化向下扎根，11月中旬在台北華山發表《鄒的植物書》新書發表會時，引起廣大迴響及搶購，因此特別加碼推出為鄒族孩子們設計一款手繪「鄒的植物」撲克牌。

嘉義林管處指出，一開始是希望鄒族的孩子們，聽完長老敘述族裡傳統植物運用後，能拿著撲克牌在森林裡尋找並回味長老說的故事，後來撲克牌在網路上意外曝光，不少網友詢問是否有販售，林管處便著手緊急加印1500份撲克牌。

為了讓到阿里山旅遊的遊客也能買到，林管處也在阿里山國家森林遊樂區遊客中心開賣， 「鄒的植物」撲克牌每份售價100元，每一張牌面植物皆以手繪插畫呈現，對應鄒語及中文名稱。

買到的民眾可以在野外依撲克牌牌面尋找鄒族生活利用的植物，例如：護身簽條染料的玉山杜鵑、酸澀零食的臺灣蘋果、藥用的阿里山十大功勞、戀愛秘方的大葉骨碎補、水鹿磨角神器的冇骨消等。

(中時 )