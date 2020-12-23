苗栗縣苑裡鎮山腳市場今年6月底因遭車禍撞擊陷入火海，事發半年，現場仍一片廢墟，年節將至，鎮公所考量公共安全，也為了恢復市容整潔，原定23日進場拆除清理，但有攤商強力反對，要求公所先做災損鑑定，協助受害攤商取得合理賠償金再拆，受大雨影響，公所決定暫緩拆除，並表示將舉行協調會。

苑裡鎮山腳市場今年6月22日深夜，因車禍撞擊陷入火海，老舊木造鐵皮建築迅速延燒，百坪市場付之一炬，受害攤商被迫換地方重新開業，走不了的攤商則殷切期盼早日取得賠償金，或是原地重建繼續做生意，不過因肇事駕駛仍在訴訟中，賠償金額始終沒共識。

苑裡鎮公所考量焚毀的市場建物有公安疑慮，8月向代表會提案拆除清理墊付案順利通過，工程發包原定12月23日上午進場拆除，但攤商反對，希望公所先做完災損鑑定，並代受害攤商向肇事駕駛求償，取得合理賠償金後，再拆除清理，否則現在拆光，屆時沒證據恐求償無門，使攤商生計雪上加霜。

尊重攤商意見，且23日苑裡下大雨，公所最後決定暫緩拆除工程，近期將邀請法律顧問及20多名受害攤商再度舉辦協調會，提供攤商必要的協助，鎮長劉秋東表示，市場焚毀已經6個月，總不能把市場放到爛，且山腳市場是否拆除、拆除後如何規畫，地方意見也很兩極。

劉秋東說，山腳市場因租金便宜，攤商長據在此，有人希望原地重建市場，但也有人認為市場拆除後空地應做社區整體規畫，看要做公園還是其他公共設施，這些都還沒定案，可以再討論。至於攤商要求公所代位求償攤商的私人財產，他表示有困難。

(中時 )