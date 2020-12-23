確診的紐西蘭機師（案765）未遵守防疫規定，還傳染給廣達集團女員工（案771），造成我國出現本土病例，引發眾怒。國民黨立委鄭麗文今(23日)在廣播節目中批，當機師囂張慣了，「如果萬一台灣出現破口，叫紐西蘭要賠！」

鄭麗文今在廣播節目《千秋萬事》中不滿地說，機師怎麼可以這樣亂來，當機師囂張慣了，覺得大家都要聽他的；她更忍不住說，「這個人很可惡，如果萬一台灣出現破口，叫紐西蘭要賠，真是的...。」

然而，本土案例傳出後，中央流行疫情指揮中心升級大型集會活動指引，並明定不得飲食；而今天國民黨要發起到立法院為萊豬守夜的活動，國民黨立委鄭麗文更忍不住哀號，「三千碗滷肉飯怎麼辦？」且現場飲食更成為一大挑戰，她在節目中更忍不住開玩笑說「陳時中一定是故意的...」，不過，她也明白要以防疫優先。

針對國民黨團擬在今晚發起「反萊豬」遊行，並擬發放豬肝湯、魯肉飯等，衛福部常務次長石崇良指出，只要涉及大型聚會活動，主辦單位要提報防疫計畫避免防疫缺口，包括所提的飲食注意事項等；而執行機關地方政府，會密切的與台北市政府聯繫。

(中時新聞網)