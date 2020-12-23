新莊28所公托和公幼師生，預計每人可領到50片裝的口罩一盒。（李俊淇攝）

近期國外的新冠肺炎疫情轉為嚴峻，而國內維持原維持253天本土零確診也在昨天宣布破功，民眾對疫情的危機感頓時升高，位於林口的威欣利口罩工廠卻在今（23）日大方捐出20萬片幼兒口罩給新北市新莊區公立幼兒園及公托，董事長陳怡利表示，希望口罩在這個時間點能發揮了更大的功效，近期將加碼送到100萬片。

威欣利實業董事長陳怡利表示，公司被徵為口罩國家隊，全力配合政府防疫增產，但市面上仍缺幼童口罩，因此在議長蔣根煌的建議下，決定回饋地方，特別將國家徵用之餘的口罩留下部份，將這些口罩捐給需要的民眾使用。

陳說，戴口罩的意義是將防護做到極致，不管疫情來不來，都要做好這件事，而幼兒免疫力較弱，在幼兒園的集體生活容易造成交互感染，因而口罩需求量較大，未來也將針對弱勢及地方團體繼續做愛心捐贈。

蔣根煌表示，依據中央疫情指揮中心規定，進出八大公共場域均須配戴口罩，加上秋冬專案加強防疫，因幼兒抵抗力較弱，因此媒合企業捐贈，20萬片口罩市價在百萬元以上，也希望幼兒勤洗手、養成戴口罩保護身體健康的好習慣。

負責分配作業的新莊國小校長張信務表示，新莊區共28家公托和公幼，學生數有3326人，加上老師剛好4千人，預計每位師生都可領到50片裝一盒，口罩也由各校老師當場領回發放。

威欣利實業董事長陳怡利（左三）表示，將會持續捐贈口罩給需要的民眾。（李俊淇攝）

(中時 )