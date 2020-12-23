立委黃國書針對不動產業者陳情代表表達的意見，建議主管機關應審慎評估考量產業衝擊再做決定。（大台中不動公會提供／盧金足台中傳真）

大台中不動產商業同業公會理事長王至亮號召中部不動產相關公會代表，北上立法院陳情，立法委員黃國書召集相關政府部門代表，討論「我國花崗石及磁磚建材進出口政策對國內產業之衝擊」，王至亮為建築業發聲表示，屆時政府若針對東南亞4個國家進行磁磚課徵反傾銷稅，石材又禁止進口，每建坪成本將預估將增加2至3萬不等，衝擊建築業。

王至亮說，政府即將針對東南亞4個國家，包括印度、印尼、馬來西亞、越南展開磁磚反傾銷調查，國內業者擔心，若課徵反傾銷稅，將衝擊台灣進口瓷磚業者經濟部將在明年元月一日開始，禁止加工後的花崗岩石材進口，連帶造成建築營建成本之提高，對被打炒房政策影響的建築業，將再受重大壓力。

王至亮表示，瓷磚進口稅率原本是10％，若課徵反傾銷稅，推估瓷磚進口總稅率可能在40％到100％間，造成營建成本提高，未來若真的課徵反傾銷稅，供需失衡將造成國內磁磚價格也連帶大幅攀升，營建成本大幅提高。

黃國書針對陳情代表表達的意見，建議主管機關應審慎評估考量產業衝擊再做決定，未來經濟部貿易調查委員會或相關機關制定國家政策，應通盤考量國家產業經濟利益，不應只單獨考量單一產業受到的衝擊。

陳情公會代表有大台中不動產商業同業公會理事長王至亮、雲林縣張登陸理事長、南投縣陳明賢理事長、大台中蔡振偉務理事、台中建經協會張家駿副理事長等人，各公會理事長表示，政府應該讓民眾提供低價但高水平的產品，經濟繁榮復甦，人民安居樂業，這才是「共好、共享、共榮」的理念。

王至亮強調，以建築市場面比較，相對台北每坪單價動輒上百萬，中南部許多縣市每建坪售價僅10多萬還很普遍，磁磚課徵反傾銷稅，石材又禁止進口，每建坪成本將預估增加2至3萬不等，影響百姓權益甚鉅。

(中時 )