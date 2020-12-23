民進黨今天召開中執會，通過被視為「吳怡農條款」的黨職人員選舉辦法，放寬入黨2年才能參選的規定，民進黨智庫副執行長吳怡農若有意願，將可據此參選台北市黨部主委。黨主席蔡英文也要求台北市黨部在農曆年前完成改選。

民進黨台北市黨部主委一職，因候選人出現紛爭，至今停滯不前，雖然蔡英文總統今年5月回任黨主席，但仍未有新人選，黨內傳出高層屬意由吳怡農接下主委一職，為未來台北市長選舉鋪路。

不過吳怡農入黨未滿2年，根據現行民進黨黨職人員選舉辦法規定，並未具備參選人資格，此次放寬相關規定，被視為「吳怡農條款」，雖然民進黨否認是為吳量身訂作，但因各派系有異見，上周討論時暫時擱置。

之前的修正版本原有意將黨職人員被選舉權門檻，從現行入黨滿2年下修為滿1年，其中包括全國黨代表、地方黨部主委、中執委、中常委、黨主席等黨內要職都將受影響，昨天在討論過後，將原有草案作了更正，改為附加「但書」。

民進黨中執會今天拍板通過修正「黨職人員選舉辦法」第九條第一項，明訂除另有規定外，黨員加入本黨連續滿2年者，始具選舉權、被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉、第二類縣市及直屬特種黨部主任委員選舉，如有重大情事，經中央執行委員會同意者，不受入黨期限之限制。」

黨主席蔡英文也在會中裁示，有關台北市黨部主委改選延宕半年多，中執會也同意兩位候選人退選，一併責成台北市黨部儘速依照修正的規定，啟動黨部主委改選的選務作業，也請市黨部在農曆年前完成改選，並請組織部全力協助。

(中時 )