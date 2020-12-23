美股隔夜互見漲跌。投資人在英國新爆發的疫情和美國通過財政刺激方案之間衡量。包括中國內地的亞洲主要股市在周三集體收漲。

周三香港恆生指數收漲223.85點或+0.86%，為26343.10點，完全收復昨日失土。國企股(H股)漲98.34點或+0.95%，為10482.52點。金屬股、汽車股、食物飲品股領漲大盤。

恆生科技指數漲2.9%。主要權值股漲跌不一，阿里巴巴跌0.16%；騰訊跌0.26%；小米漲7.5%；京東健康漲6.9%。

內需的太陽能光電股持續有資金流入，周三全面上漲。保利協鑫漲14.5%，報1.50港元；信義光能漲7.5%，報19.3港元，協鑫能源漲36%，報0.29港元；風力發電的金風科技漲8.5%，報14.8港元；風電股普遍落後太陽能漲勢。

2021年全國能源工作會議周三在北京召開，著力提高能源供給水平，加快風電和太陽能發展。

受到美國土安全部列入國安調查名單的TCL電子，在昨日暴跌14.8%，今日出現反彈，收漲5.9%。TCL電子今日公告，截至公告日期，公司尚未收到任何政府單位審查通知，TCL電子在美國銷售的電視安裝的是Roku或谷歌的作業系統，嚴格按照合作夥伴要求，符合當地法律和安全標準。

TCL集團公布，主席李東生擬從市場增持500萬股，為對集團穩定發展的信心，以及提升投資人對公司的信心。

(時報資訊)