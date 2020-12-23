愛奇藝原創影集《逆局》（原名追凶者）23日舉行媒體探班，公開劇中警局場景外，偵查隊長李銘順率旗下刑警朱軒洋、馬念先、黃迪揚、姜康哲、辛樂兒、草爺等亮相，劉亮佐則飾演分局長。年僅21歲的朱軒洋劇中對戲周渝民（仔仔），被問到對仔仔印象？朱軒洋提到第一次見面讀本時，自我介紹後問仔仔「你要不要自我介紹一下？」，仔仔回「沒關係不用了」，被一旁劉亮佐虧「碰軟釘子」，不過朱軒洋說，自己對仔仔很好奇，常常會去請教他問題，後來兩人互動越來越多，某次朱軒洋在滑手機，仔仔還來搭話，「想不到他話蠻多」。

1999年生的朱軒洋，被問到對仔仔的印象？他說：「知道《流星花園》，花澤類倒立不會流眼淚」，劇中除了合作仔仔還有李銘順等多位前輩，被問到跟誰對戲比較緊張？他說：「跟仔仔對戲比較緊張，不知道他眼睛在想什麼，抓不住他，自己會笑場」，自喻「好像兩個外星人一樣」。

李銘順說，這回對戲演員多是第一次，得金鐘獎那年，就是從頒獎人仔仔手中拿到獎座，對於仔仔的印象，「以前沒碰過，他的新聞都知道，做爸爸啊，但私下沒什麼機會聊，只有記者會當天聊一下女兒」，對於仔仔印象多是個性內向，他也常常專注在角色中，不太會去打擾，但和朱軒洋形容仔仔的感覺不同，李銘順說「我們三人同場戲，就會看到三個世代，我跟仔仔相處方式，可能跟他們兩個不一樣」。

李銘順10月初來台拍戲，歷經隔離14天後出關，坦言很想念在馬來西亞的老婆兒子，向前陣子冬至剛過，沒辦法和妻小一起過，只能每天視訊解鄉愁。他嘆說：「明年1月我兒子讀一年級，我錯過他第一天上課時間，沒辦法還是要工作」，不過因為疫情學校只允許一位父母進去，讓他稍稍有些安慰。

因為疫情關係，李銘順長達12個月沒接戲，他說「疫情那時不夠穩定，去哪都不方便，家裡還有老人家，安全考量下不想冒險」，後來疫情穩定才開始接戲，同為演員的老婆范文芳婚後多照顧小孩，最近有想復出拍戲，「但她放不下兒子，又想工作，很糾結」。

《逆局》中有不少動作戲份，演員接受武術訓練，李銘順因為拍戲失誤，導致手擦挫傷。他還原現場狀況，當時馬念先駕駛，本來是停車瞬間他再跳車，當時因為路況問題，馬念先先停個1秒緊接持續開車，瞬間李銘順以為要跳車，結果太早跳，開門後發現不對，但身體早已出車身，最後整個人跌在馬路上，嚇壞全劇組人員，他自虧「還好平時有運動，來得及反應」。

劉亮佐劇中擔任表演老師，短時間內透過實戰訓練，帶領演員互相熟絡，李銘順還在隔離期間，排練時由朱軒洋幫忙說台詞，等到李銘順出關，最後一天加入排練，「他就像大釘子一樣，讓整個警隊定案，非常過癮」。辛樂兒為戲變man，暖身時還不小心扭到腳。

該劇開拍2個月，劇中警局場景首度公開，幾乎百分百還原真實警局，李銘順說「第一次進來覺得，哇好貴喔，拍完後分局的確可以搬進來，只差沒槍械室」，朱軒洋則分享，每個人桌面上代表不同個性，像自己常常在外抓犯人，桌上都灰塵、椅子歪掉也沒發現」。演員雖來自不同領域，私下互動熱絡，常常互開玩笑，朱軒洋爆料馬念先「某天拍戲，中午放飯時說要去參加草爺新歌發表會，結果要拍了還沒回來，大家都等他」。

愛奇藝原創影集《逆局》23日舉行媒體探班，公開劇中警局場景。（愛奇藝國際站提供）

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