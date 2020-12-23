蔡政府下個月將開放美國萊豬、萊牛進口，引起不小民怨，台灣民意基金會董事長游盈隆近日提出警告，民進黨在2022年的九合一選舉，連現有3都4縣恐怕都難以鞏固，台北市議員徐巧芯更曝光藍營可能參選桃園市長的人選，其中包括前高雄市長韓國瑜，而桃園市議員王浩宇看到後，似乎十分吃驚。

徐巧芯日前在《TVBS》政論節目「超錢新聞」中談論民進黨2022年六都選情。她認為，民進黨在桃園市、新竹市都要重新初選找人，因為鄭文燦、林智堅都是第二任，桃園的話，國民黨目前較可能人選是邱奕勝議長，但前高雄市長韓國瑜、黨主席江啟臣、前立委孫大千也都有可能。

對此，桃園市議員王浩宇看到相關報導後，今(23日)也在臉書上發文表示，「韓國瑜？」

網友們則留言表示，「孫大千怎麼可能和韓國瑜搶」、「廢話，她當然要把韓推到桃園去選啊，韓去台北市選對國民黨議員不利」、「這時候該怎麼做呢? 民調唯一支持陳學聖？」、「你難道忘了陳學聖嗎，他一直都很想當市長」、「不是聽說議長最有可能？」

(中時新聞網)