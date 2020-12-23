南投縣4歲女童虐殺棄屍案 彭姓生母判刑1年10月 16:572020/12/23 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣4歲女童虐殺棄屍案，彭姓生母遭判刑1年10月。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣名間鄉女童遭虐死埋屍，彭姓生母的陳姓前男友，涉嫌虐待女童致死，彭女竟協助棄屍。南投地院審理終結，判處彭女有期徒刑1年10月。 至於陳男涉嫌殺人部分，還在審理中。 新聞早班車》美眾院將調查衛生部長阿札爾 高雄民宅遭人持棍棒敲門、嗆聲打人 警方追查車主到案說明 (中時 ) #南投縣 #名間鄉 #女童 #虐死 #埋屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國片好年冬 創四大票房紀錄 04:102020/12/23 產業．科技 台女詭異失蹤1／台裔女太魯閣離奇失蹤 家屬控閃婚夫謀殺毀屍祭百萬尋人 07:532020/12/23 社會 鉛中毒案傷害追訴剩2個月 中市議員張彥彤等籲受害人出面提告 14:022020/12/23 社會 法爆槍擊案 員警3死1傷 15:142020/12/23 國際 八里雙屍命案 媽媽嘴老闆連帶判賠 提再審遭駁回 11:142020/12/23 社會 大台中不動產公會憂石材禁進口 將增建築業成本 16:452020/12/23 寶島 后翼棄兵效應 美國熱議西洋棋棋士生平故事 16:252020/12/23 國際 張淑晶誣告房客遭判刑不服上訴 2審判更重9年8月 17:312020/12/23 社會 兩歲女童多處瘀血、尿布有血 差點被誤為受虐 15:512020/12/23 健康 找友人變賣偷竊的高檔洋酒卻被暗槓 「黑道太子爺」怒提告 11:142020/12/23 社會 南投仁愛鄉冬季賞梅活動 開跑 04:102020/12/23 產業特刊 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 名主播女兒爆下海賣身！ 清新氣質狂吸恩客上門 - 社會 台股恐崩3兆？股民淚讚廣達女 捆龍鎖綁洋機師5天救台 - 社會 長腿全裸騎士爽逛台南大街 後方駕駛全看呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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