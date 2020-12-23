大同23日召開董事會，重新推舉中美矽晶名譽董事長盧明光出任董事長，聘任鍾依文為大同總經理。盧明光記者會勾勒大同未來營運目標，明年要讓股東拿到錢，兩年內，讓大同旗下所有公司都能賺錢，三年內在策略、併購聯盟擬出新方向，跨足新事業，五年內營業額從二百億元突破千億元，將大同從台灣的大同變成世界的大同，開展國際市場，將科技帶進大同，擦亮百年企業。

盧明光同時也對大同員工喊話，大同的人又回來大同，員工可以放心。

大同今日下午將召開新任董事長盧明光及總經理鍾依文、新任執行副總經理及CTO戴豐樹就任記者會。盧明光曾任中美晶、環球晶董事長，目前擔任鵬程科技董事長。盧明光表示，他畢業於大同工學院電機系、1972年曾擔任採購組長一年，之後美商、光寶服務，之後創業，大同幫他攢了創業第一桶金。他能擔任大同董事長，可說是大同人幫大同。

盧明光指出，林文淵任大同董事長時，盡心盡力，大同董事會透過獨董王金來找他擔任大同董事長，他提出條件，董事們妥善與林文淵談好，全體董事都要一致同意，未來董事間不要再有民事訴訟，至於之前提出的公訴無法撤銷，未來會還當事人清白。林郭文艷及王光祥兩位董事會找到他及鍾依文，是希望借助電子及機械專業背景，讓大同有重新發展。他認為，大同過去做得很好，如果可以把百年企業做好，很光榮。

盧明光表示，大同未來工作重點，首先是調整資產配置、降低銀行借款及公司負債比，改善財務結構。第二、開源節流，首重節流，加強公司各事業及子公司營運資金管理，可降低營運資金成本，產生現金流。

第三、帶領公司大同轉型五大方向，一、原有事業優化，成本控制好、效率更好，產品獲利可以改善，目前三大事業群九大事業部，有些事業小賺小虧，還有10家公司，這些都要做優化。二、擴大大同擅長的綠能、節能及未來儲能，配合政府能源政策，大同要做電廠、智慧電網及未來儲能。三、加速大同現有系統整合及系統解決方案，加強5G、I0T及智慧製造能力，把科技再度戴入大同，四、大同馬達事業部與大同大學、成大、台科大及工研院加強馬達及電力系統研發，希望將來進入電動車及油電混合車的馬達及動力系統設計，五、布建關鍵零組件事業。

第四、經營團隊會用謙虛的心，面對所有利害關係人，包括股東、員工、客戶、供應商及政府主管單位。經營團隊會用積極的心，興利除弊及開源節流，讓百年企業可以成功的轉型，第五、更加重視公司治理、社會責任、ESG永續營。

盧明光指出，大同明年四月2021年計畫做出較完整規劃，明年六月建立經營目標，重塑大同形象。目標是明年能讓股東能讓拿到錢，兩年內公司及子公司都能獲利，規劃三年內，會用併購方式跨足新事業，五年內營業額從200億元超過千億元的營運目標。建立不是台灣的大同而是世界大同，開展國際市場，將科技帶進大同，擦亮百年企業。

盧明光及鍾依文以競殿投資法人代表，並未持有大同股票，外界關注兩人是否。購入大同股票。盧明光表示，他信心，未來視時機買大同股票，但要避開內線交易問題。

鍾依文指出，他與董事長盧明光目前未持有大同股票，不牽涉到內線交易問題，在合法情況，對大同有信心當然會買，在合法情況買大同股票，要讓員工對大同有信心。

盧明光指出，大同可以透過策略聯盟及併購方式，讓公司成長更快。在此工作，每個人都會有報酬，會利用報酬再好好打折，每個人事業目標不同，過去經營事業只有買股票沒有賣股票，只有股息收入，每年捐贈大於2,000萬元。

鍾依文指出，沒有外人和尚的待遇問題，自己薪資是自己賺來的。我與戴博士都在鴻海集團待了二十年，是鴻海大學畢業，把鴻海好的東西帶到大同，不會大同大同化或是大同鴻海化，而是將大同優化。郭台銘董事長管理鴻海E化，流程表單，從流程有那些必要的人及必要的配備，他會將鴻海流程表單及激勵有戰功的員工做法會帶到大同，也可以回饋給股東。

盧明光指出，訓練比較年輕的主管，盤點人力時，學習比較慢的人以優於勞基化條件辦理退休或資遣或是調動職務。

盧明光指出，中美晶做太陽能電廠及系統，大同也有座太陽能電廠及系統，目前國內電廠一塊一塊地與地主或政府承租土地，可以各做，大同投資精英電腦、資訊及大同世界科技，未來可以進行整合。大同有很好機械博士可與工研院聯手合作開發電動車及油電混合車馬達，尤其目前電動車比例僅2.5％，2025年可達25％、2035年達35％，大同日後可以與日本馬達廠合併，擴大營收規模。

尚志資產董事長王光祥針對土地資產開發問題表示，大同有很多資產，但未活化，尚志資產要有蓋房子，大同莊園第一期還有餘屋還沒有賣完，第三期因缺資金而將土地賣掉，第二期2-1期住宅建案已經完售，2-2期土地開發利益80～90億元，愈早開發可以愈早交屋，尚志資產沒有變成金字招牌很可惜。希望環球電線電纜有四千多坪土地經過土城到中和聯合開發，趕快?出，把盈餘交給大同做更好的投資。土地不算成本趕快出租，出租利益可達12％，中和民享路有四千多坪土地可以趕快開發，開發利益可挹注大同，不會拿到三圓建設。

鍾依文指出，他認為他們是在做有意義的事情，大同過去五年見報都是負面消息。希望未來一起為大同努力。他曾與前董事長林郭文艷一起參觀尚志博物館，看到大同過去曾幫IBM做電腦，他希望要把對的策略貫徹下來，大同是家有底蘊的公司，希望如同盧董事長所規劃，20年沒有發放股利，要做改變。

至於負債方面，盧明光強調，大同必須改善財務結構，目前負債比55％，不算低；合併財報負債比更高達75％～76％，他曾向董事會要求先給120億元，用來償還長期貸款，再向銀行心貸款，就可以將負債比降至48％，不過合併負債比只能降至73％，但華映就算處理處理後，負債比最高只能降至68％。

盧明光指稱，大同存貨60億元偏高，相當於三個月存貨，只要存貨天數縮短30天，可以騰出20億元資金，縮短兩個月，可多出40億元資金；應收帳款90天，若能減少10～20天，可擠出10或15億元資金。有助改善財務結構。

盧明光指出，董事長一任三年，不管做多好都要轉給專業經理人，他在任內要對公司有貢獻。他坦言，大同人多了，需要做調整，如果沒有適當的人，就從外面找。財務長外找明年1月4日報到，新找人資長，從事員工訓練、培訓、留任及退休做好規劃。

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