中美貿易戰、疫情年衝擊全球產業鏈重組，外交部與外貿協會23日舉辦「全球產業鏈合作中的拉美市場商機調查與企業交流會」，透過中經院對30家拉美台商調查分析拉美布局的潛力與方向；其中拉美市場的USMCA與區域FTA、CPTPP等區域經貿協定均有助我商以拉美為跳板邁進北美市場，尤其新冠疫情後，數位化相關產品、可搭配外送服務的餐飲與自行車等產業均成為新興商機。

為協助我商拓銷拉丁美洲，此次交流特別動員在台包括瓜地馬拉、墨西哥、聖露西亞等九國大使與代表、百家企業與在台拉美留學生等共襄盛舉；貿協副秘書長王熙蒙指出，美中貿易衝突帶動全球產業鏈重整，擁有逾6億人口、區域經濟整合強勁，又與我國產業發展具高度互補性的拉丁美洲是我商值得注意的重要市場。

外交部次長曹立傑更以全程西文指出，產業鏈重整與合作是當今國際熱門議題，拉美是較被忽略的一塊市場；中經院主任徐遵慈則指出，拉丁美洲較具潛力的市場包括可轉出口美國的墨西哥、已完成簽署CPTPP的秘魯、拓展農產外交的哥倫比亞、積極吸引外資的智利、供應鏈較完整的巴西，以及與我簽署經貿協定的邦交國等。

唯中經院亦提醒，因拉美各國風土民情差異大，我商應多了解當地語言、文化與法規，且建議我商可找信賴的當地夥伴或先洽詢當地商會，以降低投資風險。

為加強我與拉美雙邊交流，貿協明年起持續舉辦一系列拓銷團、商機日，以及在各大專院校專業展設立邦交國專區，進一步推廣拉美邦交國的優質產品，明年更鎖定墨西哥、秘魯及拉美邦交國首度舉辦台灣週活動，唯目前全球疫情尚未明朗，活動以線上或實體舉辦將視疫情彈性調整。

(工商 )