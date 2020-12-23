迎接平安夜、聖誕節的到來，7-ELEVEN今（23）宣布推出CITY系列指定飲品優惠，即日起至12月25日限定3天CITY CAFE全品項任選第2杯半價，即日起至12月29日還有CITY TEA現萃茶全品項第2杯半價優惠；另外，OPEN POINT行動隨時取將從12月25日起至28日，推出指定飲品買5杯送5杯等優惠，邀民眾一起歡度聖誕！

7-ELEVEN表示，即日起至12月25日CITY CAFE全品項任選第2杯半價（不限冰熱，不含Espresso、精品及氮氣系列咖啡），冬季限定的CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶優惠價49元 （原價70元） ，即日起至12月29日還有CITY TEA現萃茶全品項第2杯半價優惠。

另外，OPEN POINT行動隨時取將於12月25日至28日，推出CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PRIMA精品熱美式與熱精品拿鐵，同品項買5杯送5杯；CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、現萃茶熱日式蜜柚茶，同品項買4杯送2杯。

7-ELEVEN並指出，將於12月24日上午7點11分起一連四天，推出「愛．Sharing聖誕雙層文件夾」滿額贈活動，該款文件夾設計以聖誕歡樂、團聚、繽紛的氛圍為主題，搭配節令推出紅、綠兩款設計，活動期間內只要消費滿199元，即可免費獲得一款，數量有限，送完為止。

(工商 )