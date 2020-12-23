國建（2501）23日公告重訊，澄清台北市議員應曉薇記者會及媒體報導就高雄「R13馥建築」一案，強調絕無一屋二賣的情況。
據媒體報導，葉姓女子2013年間與國泰建設簽約下訂高雄「R13馥建築」豪宅預售建案，支付3,000萬元頭期款，2018年驗屋發現有缺失，國泰建設爭議調解期間，單方面與葉女解約，並沒收1,500萬元違約金，已將房子賣給第三人。北市議員應曉薇上午與葉女開記者會，批評國泰建設疑似「一屋二賣」。
國建聲明表示，針對12月23日應曉薇市議員記者會及媒體報導，有關高雄「R13馥建築」一屋二賣一事指出，國建與該客戶間所訂立的不動產買賣契約，已在2019年4月間解除，因此絕對沒有所謂一屋二賣的情事存在；另於報導中所提多項指控，也與事實不符。
國建表示，國建就該混淆視聽之不實言論已多次回應，今除深表遺憾外，亦已依法訴追以維護公司權益與商譽。
(工商 )
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