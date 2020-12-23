經濟部統計處23日公布11月工業生產統計，工業生產指數122.99，指數創下歷年單月次高的記錄，與去年同期比較指數年增7.84%，是連續10個月正成長。

統計處表示，11月製造業生產指數124.97，創下史上新高，指數年增8.19%，這主要是因5G、高效能運算及遠距商機等應用需求暢旺，以及消費性電子新品接連推出後買氣熱絡，持續推升資訊電子工業生產，加上終端需求增溫，國際原物料價格調漲，激勵廠商下單動能轉強，傳統產業增幅普遍擴大。

(工商 )