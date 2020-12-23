經濟部統計處23日公布11月批發零售及餐飲業營業額，批發業11月營業額為9,420億元，金額創下歷年11月最高記錄，與去年同期比較則是年增8.5%。主要是因機械器具批發業帶動下所致。

零售業及餐飲業方面，11月零售業營業額為3,524億元，金額創下歷年11月最高記錄，較去年同期年增2.5%，主要是因中汽機車零售業因新式車款熱銷，以及汰舊換新補貼政策即將於明年1月到期，買氣激增所致。餐飲業11月餐飲業644億元，金額同樣創下歷年11月最高記錄，較去年同期年增0.8%。

(工商 )