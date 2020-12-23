培育醫療照護人才，敏成（4431）23日宣布，捐贈三千萬元予大仁科技大學，成立「楊敏坤先生紀念講座基金」，以善盡社會責任並建立產學合作關係，透過建教合作增加公司的研發能量。

敏成今年因疫情成為國家隊重要成員，大幅推動營收成長，為感念已故楊敏坤總經理過去的貢獻，並表彰其大愛精神、落實企業社會責任，推動成立「楊敏坤先生紀念講座基金」，鼓勵年輕後輩學子積極向學，支持學校培育人才，並善盡企業社會責任。

楊敏坤先敏成創辦人楊敏盛總裁的六弟，原服務於台塑集團，由楊總裁徵召返回體系擔任龍潭敏盛醫院行政副院長；之後臨危授命出任敏成總經理，協助研發及生產發展，歷經數年努力使營運步入正軌，並順利爭取到國際客戶，使敏成進入穩定獲利階段。

「楊敏坤先生紀念講座基金」未來主要應用於三大方向：（一）成立「敏坤學院」協助增設醫事相關系所1～2系，並添購智慧教學及研究專業設備，建置智慧藥護健康管理實作場域及優質教學研究環境。（二）籌設教育研究中心，定期舉辦或協辦學術研討會，透過學術交流，聚焦精準醫療暨智慧照護，提升預防保健、防疫相關之醫療照護水平。（三）設置獎助學金，獎勵及扶助經濟弱勢學生，亦規劃就業獎學金填補學用落差，以利接軌產業創造價值，鼓勵青年學子積極向學。

大仁科技大學為台灣少數設有藥學系的八所大專院校之一，敏成期許透過此次捐贈案支持台灣的醫療高等教育，並表彰楊敏坤先生弘揚醫療教育之大愛。

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